政府推定息按助上車 財爺：現無條件減辣

財政司司長陳茂波宣佈，為讓有意置業人士有更多貸款選擇，香港按揭證券有限公司將推出新定息按揭計劃，透過銀行提供上限為1000萬港元，年利率分別為2.75厘、2.85厘及2.95厘的10、15及20年期的定息按揭貸款。他稱現時樓價仍難以負擔，沒有條件減辣。



陳茂波指，為讓有意置業人士有更多貸款選擇，減低他們面對利率波動風險，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為1000萬港元，年利率分別為2.75厘、2.85厘及2.95厘的10、15及20年期定息按揭貸款。總貸款額為10億港元，會視乎市場反應再作檢討。他稱，樓市在去年下半年有所調整，但樓價仍難以負擔，政府無條件減辣，強調減辣除了目前情況，也要考慮往後整個房地產發展。



20年貸款利率2.95厘



按揭證券公司發聲明指，定息期完結後，借款人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期。



公司考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達10年或以上，經金管局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行供款與入息比率要求仍然適用。試驗計劃總貸款額為10億港元，由接受申請日期起計推行六個月，參與銀行和接受申請日期確定後會再作公佈。



中原按揭董事總經理王美鳳認為，新計劃旨在讓用家可透過定按計劃，鎖定每月供款額及按息支出，適合不想承受息率波動風險的長線用家，但由於傳統定按息率一般略高於市場水平，等同用家需要多付溢價換取定息期保障。



她指，市場按息約於2.5厘水平，是次推出定按計劃之息率，較市場按息高出0.25至0.4厘，加上今明兩年息率平穩機會高，相信新定按使用率不高。



