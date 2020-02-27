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《預算案》全民派一萬谷經濟

2020-02-27 列印
　　財政司司長陳茂波發表新年度《財政預算案》，宣佈向18歲以上的永久性居民發放一萬元，最快七月接受申請，八月起派錢，盼疫情過後市民多消費，谷起本地經濟。同時，政府寬減本年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬元。住宅物業全年免差餉，每季上限1500元。

　　陳茂波表示，在經濟不景和社會氣氛沉重時刻，即使面對財赤，政府應多做一點，故推出大規模逆周期措施，涉及1200億元，回應市民期望，主要舉措是向18歲或以上永久性居民發放一萬元，以刺激本地消費，並紓緩市民的經濟壓力，預計有700萬人受惠，開支710億元。他強調是針對特殊情況的特殊措施，不會對財政構成長遠負擔。

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