  • 2020年2月27日 星期四
  • 22º
  • 90%
熱門： 財政預算案一萬元陳茂波沈旭暉口罩

日報新聞 > 財經

推低息貸款挽救中小企

2020-02-27 列印
　　中小企飽受社會事件和新冠肺炎疫情夾擊，不少瀕臨倒閉。財政司司長陳茂波出手挽救，撥款183億元「撐企業」，推出政府100%擔保的特惠低息貸款，上限為200萬元，最長三年還款期，首六個月可還息不還本。

　　政府亦將寬減本課稅年度100%利得稅，上限為2萬元，並寬免非住宅物業差餉、商業登記費及周年申報表登記費等。

　　陳茂波表示，「中小企融資擔保計劃」推出由政府100%擔保的特惠低息貸款，申請期為六個月。貸款額為合資格申請企業六個月的薪酬及租金開支，以200萬元為上限，還款期長達三年，可選擇首六個月還息不還本。政府會為此提供最多200億元的信貸保證。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd