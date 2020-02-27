港交所賺94億增0.9% 料ETF新股通難推進

港交所（388）公佈2019年全年業績，純利為93.91億元，按年僅多賺0.85%；第二次中期股息2.99元，全年股息則維持6.71元。行政總裁李小加表示，由於ETF通及新股通需要與不同持份者溝通，認為「今年不應是動作特別大的一年」，暗示計劃今年通車機會渺茫。



港交所期內收入及其他收益163.11億元，按年升2.8%，主要是來自滬深港通收入及其他收益創新高，投資收益淨額增加，但現貨及衍生品市場成交量減少，令交易及結算費收入下降，抵銷部份增幅。



第二次中期息2.99元



期內EBITDA（息稅、折舊及攤銷前盈利）122.63億元，按年升4.3%。營運支出40.48億元，按年減少1.5%，主因租賃採納新會計準則，令樓宇支出減少。撇除有關影響，營運支出則升6%，主要是僱員費用及資訊技術支出增幅所致。



受宏觀環境影響，投資者信心減弱，成交量及交易金額均從2018年最高水平回落。聯交所股本證券產品平均每日成交金額692億元，按年跌17.8%；衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交180億元，按年亦挫22.4%；債券通卻錄得強勁增長，錄得日均成交107億元人民幣，按年勁升1.97倍創新高。



李小加表示，無法準確預計未來交投情況，但強勁交易環境取決於結構性及波動率兩個因素。本港市場中外聯通，結構上資本池較大，交易量有較大增長。但他認為，今年是不尋常的一年，中國及國際市場存在不少波動性事件，將對交投有影響。



新股方面，2019年主板及GEM新上市公司共183間，按年減少35間。不過新股市場去年集資3142億元，按年漲9%，奪得全球新股「集資王」桂冠，主要受惠阿里巴巴（9988）第二上市，以及百威亞太（1876）首次公開招股，兩者分別籌資1010億元及450億元。



