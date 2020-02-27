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大酒店料中期盈利大減

2020-02-27 列印
　　於新冠肺炎疫情衝擊下，酒店業首當其衝，雖然現時還未到三月，但半島酒店母企大酒店（045）已提早三個月發盈警，預料今年中期未經審核股東應佔溢利及基本盈利，將「遠低於去年同期數字」，做法相對罕見。管理層據現有資料估計，雖然採取各種措施致力控制成本，但今年首季將出現經營虧損。

　　大酒店去年中期純利2.54億元，按年大跌六成；基本盈利1.48億元，按年跌四成。公司稱，今年上半年盈利較預期低，主因疫情爆發，導致多國發出旅遊警示及取消飛往內地、香港和其他地區航班，對於公司在亞洲旅遊相關業務造成負面影響，其中北京、上海和香港的三間半島酒店所受影響顯著。

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