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信和基礎純利增15%

2020-02-27 列印
　　信和系公司公佈截至去年12月底止中期業績，信和置業（083）、尖沙咀置業（247）、信和酒店（1221）三間公司純利均告下跌。當中信和置業純利27.8億元，按年下跌11%，但扣除投資物業公平值變動影響，基礎溢利按年升近15%，至27.2億元。每股盈利0.4元；中期息維持派14仙。

　　信置期內收入31.7億元，按年跌31%，當中物業銷售總收入18.9億元，按年減少12%；總租金收益21.7億元，按年升0.5%。該集團表示，對香港經濟和物業巿場前景審慎樂觀，管理層有信心香港經濟能克服當前逆境；集團財政穩健，加上可持續業務策略，有助應對經濟環境變化及未來挑戰。

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