中環IFC外望——胡潤富豪榜 貝索斯三連冠

《2020胡潤全球富豪榜》昨日揭榜，全球10億美元企業家人數達到2816人，創下歷年新高。網購巨擘亞馬遜的創辦人貝索斯連續三年蟬聯榜首，離婚之後仍有9800億（人民幣，下同）財富。常客馬雲再次登頂中國首富，馬化騰位居第二，隨後是恒大許家印、李嘉誠以及李兆基。



上榜企業中，科技企業成最大搖錢樹，其次是房地產、製造業、投資和零售業，前五大行業上榜人數佔整張榜單的半壁江山。前兩大最多富豪居住的城市，分別是北京和紐約，香港以76位富豪排名第四，被上海超越。



68%富豪白手起家，其餘32%是繼承財富。而繼承財富的人中有75%在積極地「錢生錢」，比如印度首富安巴尼，2002年繼承的500多億到今時今日變成近5000億。以白手起家的十億美金富豪來說，中國是世界之冠，而且全世界一半的白手起家女富豪都來自中國。



另外，上榜企業家的財富計算，是以新冠病毒疫情爆發後的1月31日截止，在疫情影響下，中國在線教育、網絡遊戲和疫苗研發企業市值水漲船高。餐飲、航空公司、酒店和食品股價則下跌，對富豪榜排名亦有一定影響。



國泰2.5萬員工放無薪假



據外電報道，根據國泰航空（293）行政總裁鄧健榮於內部備忘錄表示，超過2.5萬員工已同意無薪休假。他在備忘中感謝員工在公司應對武漢肺炎疫情影響的過程中給予的支持。



國泰目前在全球有約3.3萬名員工，在香港有近2萬名員工。鄧健榮於去年接任行政總裁一職，他表示，公司業務挑戰「仍然嚴峻」。



由於疫情爆發，進出中國的數以萬計航班已被取消。國際航空運輸協會（IATA）早前估計，亞洲航空公司因疫情今年可能損失278億美元收入，其中包括中國航空公司128億美元的收入損失。



國泰有近一半收入來自其在香港和中國的基地，公司計劃在接下來的兩個月，削減90%飛往內地航班。公司顧客及商務總裁林紹波在上周表示，今年首六個月的財務業績將按年大幅下降。



高瞻