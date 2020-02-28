疫情全球惡化 累挫3000點 杜指六連跌再瀉811點

分析師指出，新冠肺炎疫情全球惡化，多個主要股市遭遇拋售壓力。曾準確預測美國過去多屆總統選舉結果的美國大學政治歷史學教授Allan Lichtman警告，肺炎疫情大爆發，將導致美國經濟衰退，勢影響特朗普連任的機會。
高盛把美國上市公司盈利增長預測調低至零。德國則據報研究推出刺激經濟方案。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26146點，跌811點；納斯達克指數報8691點，跌289點。滙控（005）美國預託證券價格曾見53.20港元，較香港收市價跌1.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見392.66港元，較香港收市價跌6.54港元；港股ADR折合恒指報26440點，跌338點。
歐洲股市全面受疫情拖累，英國、法國、德國、西班牙、意大利、瑞士等股市全都曾跌逾3%。
英德法股曾挫逾3%
投資市場信心急速惡化，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動指數(VIX)急升逾一成八高見33.3，並高於20點的長期平均值，反映市場陷入恐慌。利率期貨市場顯示，聯儲局在三月減息的可能性升至六成三。
不過，港股周四先跌後回升。市場關注疫情或對全球經濟帶來的風險，恒指低開167點後出現沽壓，一度下挫276點，尾市人行突然預示擇機定向降準，消息刺激內銀發力撐市，恒指轉勢拗腰回升，曾漲153點。恒指單日轉向，最後收升82點，造26778；成交金額1104億元。
恒指高收82點
數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加8000人，至21.9萬人，較市場預期的多出7000人；持續申領人數則減少9000人至172.4萬人。另外，美國去年第四季國內生產總值增長2.1%，符合市場預期。