  • 2020年2月28日 星期五
  • 24º
  • 66%
熱門： 瑪嘉烈阿布泰口罩新冠肺炎一萬元

日報新聞 > 財經

惠譽︰維持港信用AA級展望負面

2020-02-28 列印
　　評級機構惠譽（Fitch Rating）昨日評論2020年財政預算，稱雖然港府有財赤，但因政府有龐大的財政儲備，暫未有下調本港「AA」信貸評級的打算，但惠譽指出，持續的經濟收縮以及社會動盪，將進一步損害本港營商環境以及治理有效性，對「AA」信譽評級展望持負面態度。

　　根據政府預計，2025財年的財政儲備在GDP中佔比26.5%，遠低於2020財年的39.5%，惠譽認為，這仍然是一個相當大的財政緩衝。因此，預算中的財政赤字不太可能在短期內對香港的財政狀況造成衝擊。

　　惠譽認為，此前政治風波與新冠疫情再一次重創經濟，進一步考驗香港營商環境和政治穩定性，或對信用指標有不利影響，但香港全球金融中心的地位受到威脅。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd