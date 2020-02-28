吳光正家族提私有會德豐 五成溢價現金及股票支付

停牌3日之後，會德豐（020）系私有化計畫終於揭盅，但結果爆冷，不是市場普遍預期的會德豐私有化九倉（004），而是大股東吳光正家族私有化會德豐，出價為每股12元現金，再加上會德豐分派的1股九倉以及1股九倉置業（1997），換取小股東手上的會德豐股份。每股總出價71.9元，較停牌前收市價有52.2%溢價，但較資產淨值折讓44.3%。



吳光正家族提出的私有化計畫，是以現金加股票的方式進行，現金收購價每股12元，總現金成本僅為81.5億元。不過，假若私有化成功，吳光正家族便可完全控制這間資產淨值超過2600億元的地產旗艦。按照2018年年報，會德豐單是手頭現金，已經超過288億元。



料九倉九置持股降至四成



假若小股東接納私有化，除了取得每股12元的現金收購價之外，亦可獲派1股九倉以及1股九倉置業。因此，私有化後的會德豐，在這兩間子公司的持股將會降低，當中在九倉的持股量，將由大約七成降至四成八，至於在九倉置業的持股量，亦由六成四降至四成二。



另外，會德豐的通告表明，大股東不會調高私有化出價。



私有化消息一出，會德豐股價急升約四成，以66元收市。私有化大計尚未落實，吳光正家族一天之內，帳面身家已多出近268億元。



至於九倉置業則逆市下跌6.2%，收市報37.7元。九倉由於在收市後才發出相關通告，因此要到今天才復牌。證券界人士指出，會德豐私有化將令九倉以及九倉置業的街外流通股份大幅增加，股權變得分散，市場擔心會德豐小股東獲派股份之後，便隨即沽貨套現。今天復牌的九倉，預計亦會有沽壓。



會德豐的私有化議案，是以協議安排方式進行，需要取得超過七成五獨立股東同意，以及少於一成獨立股東反對，議案才可通過。現時會德豐大約有三成股份，是在獨立股東手上，吳光正家族以及其一致行動人士，大約持有七成，並未見基金持重貨。



