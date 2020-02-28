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渣打賺19億美元增兩倍 五億回購不排除加碼

2020-02-28 列印
　　渣打集團（2888）去年度受惠收入增加，開支下降，期內多賺2倍，法定基本普通股股東應佔溢利為18.55億美元，派息增33%，派末期息每股20美仙；該行又宣布計劃斥5億美元回購股份，並於短期內開始進行，同時不排除進行第二次回購。不過，新冠肺炎疫情對該集團首兩季業務造成一定影響，加上該行料今年盈利指標未必能達預期，拖累渣打倫敦股價受壓，曾急跌5.6%，低見56.16元，至7個月低位，較香港收市跌逾6%。

        渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，未來會否還有回購計劃，須視乎今年內能否完成出售印尼Permata銀行業務而定，有一定機會展開第二次回購。另外，該行去年全年股息增加近3成，洪丕正就表示，未來會繼續保持這一趨勢，逐步增加派息。

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