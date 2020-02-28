渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，未來會否還有回購計劃，須視乎今年內能否完成出售印尼Permata銀行業務而定，有一定機會展開第二次回購。另外，該行去年全年股息增加近3成，洪丕正就表示，未來會繼續保持這一趨勢，逐步增加派息。
渣打賺19億美元增兩倍 五億回購不排除加碼
渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，未來會否還有回購計劃，須視乎今年內能否完成出售印尼Permata銀行業務而定，有一定機會展開第二次回購。另外，該行去年全年股息增加近3成，洪丕正就表示，未來會繼續保持這一趨勢，逐步增加派息。
毒鏈社區伸延 14人中招 超越火鍋家族 佛堂成最劣疫點
北角佛堂播毒鏈繼續伸延，昨天新增兩宗新冠肺炎確診，涉及兩名分別七十及八十九的女子，她們曾訪北角的「福慧精舍」，涉及佛堂群組個案增至十四宗，超越「火鍋家族」的中招人數，成為另一嚴重爆疫點。另外，漁護署今...
2020-02-28
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就《華爾街》事件提嚴正交涉 華春瑩晤美國駐華代表
美國《華爾街日報》早前發表辱華文章，稱中國是「亞洲病夫」，中方事後吊銷該報三名駐華記者的記者證。隨後，中國外交部新聞司司長華春瑩約見美國駐華使館負責人，針對美國國務卿蓬佩奧及白宮國安會發言人對事件的言論，提出嚴正交涉。 華春瑩表示，《華爾街日報》犯下嚴重錯誤，必須為此承擔責任。但蓬佩奧以所謂言論自由為名，公然為該報的嚴重錯誤張目撐腰，並對中方抗擊新冠肺炎疫情說三道四，是非不分，毫無道理。對於白宮國安會發言人曾表示，美方考慮對中方媒體採取報復行動，華稱這種做法不可接受。 華春瑩強調，事實上，美方無理冒犯、挑釁中方在先，中方正當防衞在後。近年來，美方對中國駐美新聞機搆採取多種限...
2020-02-28
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被開除員工闖入大開殺戒 美威斯康州啤酒廠爆槍擊六死
美國威斯康辛州密爾沃基市一間大型啤酒廠周三發生嚴重槍擊案，當局證實有六人死亡，死者包括涉嫌行兇的槍手。調查人員初步掌握資料，指兇徒是該公司一名員工，剛剛接到通知被開除，一怒之下大開殺戒。 密爾沃基警方詳細交代案情之前，總統特朗普在白宮舉行記者會講述新冠肺炎疫情的應對方案時，已主動提及這宗慘劇，說：「一名邪惡殺人犯在Molson Coors釀酒廠開火，奪去了五人的性命，還有一些人受傷，部份傷勢嚴重。」當局其後證實連同槍手在內，共有六人死亡，相信槍手是自殺身亡。 事發於當地時間下午二時許，出事的啤酒廠面積很大，共有二十多座建築物，有超過一千人在該處上班。密爾沃基市長巴勒特發佈訊...
2020-02-28
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屋苑頻錄減價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯營業經理王俊康表示，荔枝角美孚新邨8期百老滙街128號中層A室，面積674方呎，原叫價928萬，減至850萬易手，呎價12611元。原業主於16年以61...
2020-02-28
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疫情全球惡化 累挫3000點 杜指六連跌再瀉811點
新冠肺炎疫情全球惡化，勢打擊歐美經濟，拖累美歐股市周四表現。美股三大指數早段跌幅曾介乎2%至3%，其中杜指曾急挫一度下挫超過960點，跌穿二萬六千點關口，創出六連跌，累計跌去3000點。標普指數跌82...
2020-02-28
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榜尾諾域治不設防 華Dee破荒戰
李斯特城前鋒占美華迪陷入逾兩個月入球荒，幸領隊羅渣士強調愛將已逐漸重拾狀態，更有信心這位卅三歲射手在今晚英超作客防線弱不禁風的諾域治重拾射門鞋。狐狸急需三分保第三位歐聯入場券，客勝無問題。 （Now621台周六凌晨4:00直播） 占美華迪去年十二月尾英超攻破曼城大門後，至今任何賽事未有任何進帳。羅渣士依然對愛將信心十足，預言此子今晚勢重現雄風︰「他上場對藍月曾有單刀機會，可惜射中柱彈出。我對其狀態沒有懷疑，沒有入球只是欠運，此子已經恢復以前的刁鑽走位能力，依舊是一名非常具威脅的前鋒。」 羅渣士：從不懷疑他 諾域治排包尾，失球多達五十一球屬英超第二多，而且近三輪聯賽還...
2020-02-28
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強效洗衣機 蒸氣抑菌
這陣子，不少人養成一種生活習慣，就是回家後立即清洗所穿衣物，但別只顧洗衫而忽略乾衣，事關衣物長時間放在洗衣機內容易滋生細菌。有品牌便針對性為洗衣機加入特別洗衣程序，洗衫後六小時內再以蒸氣護理兩次，抑制...
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唔怕播毒 江嘉敏撩人傾偈噴口水花
新冠肺炎疫情擴大，每日仍有新增確診個案，全港市民加緊防疫，喺非常時期，拍攝中的TVB劇集經已盡量取消鬧市外景，以減低感染病毒風險，而且讓演員有10小時休息提高戰鬥力。不過有時避無可避，日前傍晚，何廣沛...
2020-02-28
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社論——佛堂爆疫 揭堵截傳播漏洞
北角「福慧精舍」的新冠肺炎疫情惡化，確診患者增至十四人，人數比觀塘「火鍋家族」個案還多，成為本港最嚴重疫點。令人不安的是，佛堂爆疫多天，除了曾到訪者先後發病，病毒亦經人傳人散播，部份信眾的親人也中招，令人質疑當局為何不採取果斷措施，切斷病毒鏈向社區伸延。 佛堂最新一名確診者，曾因不適而向醫生求診，直至她本人留意到佛堂爆疫新聞之後，才致電當局的熱線，被送入院後確診。而佛堂有信眾確診外，她們的親人亦受感染，令佛堂病例不斷增加。究其原因，或與佛堂起初不合作有關，直到警方準備破門入內，佛堂人員才開門，但已延誤了追查佛堂信眾的傳播接觸史。 佛堂出現疫情多天，竟然有信眾看了新聞才知道，...
2020-02-28
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馬場浮世繪——仁者荃心烽煙四喜征杜拜
文廄「仁者荃心」和苗廄「烽煙四喜」都已獲杜拜馬會致函，邀請於下月二十八日在美丹馬場的杜拜世界盃賽馬日出賽。「仁者荃心」將列陣泥地千二米國際一級賽金莎軒錦標，「烽煙四喜」則列陣泥地千六米二級賽高多芬一哩錦標；配搭方面，「烽煙四喜」將由莫雷拉主轡，「仁者荃心」則有待馬主團體成員開會決定，今季助馬兒三捷的華將蔡明紹、莫雷拉和潘頓都在候選之列。另一方面，據悉因日前試閘後狀態未如理想，摩廄「忠心勇士」將避戰下周日的一級班千二米賽事，換言之亦會放棄遠征杜拜。反而廄侶「常感恩」則會於下周日的一班一千米直路賽上陣，爭取出戰杜拜的資格。 馬場浮世繪
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