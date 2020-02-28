  • 2020年2月28日 星期五
  • 24º
  • 66%
熱門： 瑪嘉烈阿布泰口罩新冠肺炎一萬元

日報新聞 > 財經

聯想否認財報欺詐指控

2020-02-28 列印
　　聯想集團（992）再度成為沽空機構Bucephalus Research的狙擊對象，該機構聯合創始人Robert Medd表示，聯想集團看起來像「欺詐」，其財務報表中應收帳款增長速度快於收入增長，令人懷疑報告中的利潤只是一個「幻覺」。聯想發表公告指，留意到有研究公司發布影片，對該公司第三季度業績作出指控，該公司明確否認並且強調財務報表的編製全面遵守一切使用的會計規則。

　　他表示，集團大部分的增長來自中國以外亞洲地區的收購，而作為本土市場的中國收入繼續下降，數據中心業務亦有很大虧損，即使應收帳款數字真實，其受拖欠及違約的風險亦會增加，再加上新冠肺炎影響供應，他警告本年聯想的經營或會非常艱辛。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd