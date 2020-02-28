銀娛去年少賺3% 維持派特息45仙

銀河娛樂（027）去年度少賺3%，至130億元，維持派末期特別股息45仙。受新冠肺炎疫情影響，銀娛副主席呂耀東表示，其營運必受影響，現難以估計對全年賭收的影響有多大，並指該集團每日經營開支約300萬美元。換言之，早前賭場停業半個月，估計共損失約3.5億港元。



銀娛截至去年底止全年度經調整EBITDA為165億元，按年下跌2%。每股盈利3.01元；派特別息45仙。期內，賺130億元，跌3%；淨收益為519億元，按年下跌6%。單計第四季，淨收益為130億元，按年下跌8%，按季上升2%；經調整EBITDA為41億元，按年下跌6%，按季跌1%。該集團指出，季度博彩業務淨贏率偏高，經調整EBITDA增加1.8億元。淨贏率正常化後，季度調整EBITDA為39億元，按年跌9%，按季跌1%。



澳門政府早前宣佈所有賭場暫停營業15天，呂耀東指出，賭場重開後客量需「由零開始」逐步回升，對賭收有影響亦在所難免，預料對盈利的影響「不會少」，但難以估計停業對首季或第二季的影響，期望疫情盡快受控。



銀娛財務總裁戴力弘補充，賭場本月重開後，收入相對減少及有波動性，但會以員工安全及健康為首要考慮。呂耀東指出，路氹第三、四期項目工程亦因應娛樂場所早前停業而暫停，但隨著賭場復業後，工程亦加快進行，並會追上進度。



對於其博彩牌照於2022年到期續牌一事。呂耀東表示，相信澳門政府於2022年前不會重新競投賭牌，雖然集團對牌照有興趣，但認為當前更重要的是防控疫情。



未有裁員打算



銀娛一向於四月份調整員工薪酬，呂耀東表示，現仍有時間作考慮，會以保障員工生活作為考慮，並強調暫時沒有裁員計畫。他又透露，已寬減旗下商戶二月份的固定租金，望能減輕商戶的負擔並「同舟共濟」。對於有個別博彩企業建議政府考慮寬減稅收，呂耀東指，現階段政府集中支援個人、中小企，銀娛未有提出該等要求。



