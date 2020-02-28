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新地半年賺154億 派息1.25元

2020-02-28 列印
　　新鴻基地產（016）交出中期成績單，截至去年底止六個月，股東應佔溢利154.19億元，下跌24.67%，撇除投資物業公平值變動影響後，基礎溢利134.22億元，按年減少2.26%；每股基礎溢利4.63元。中期派息1.25元，與2018年同期持平。

  新地期內收入387.11億元，按年漲4.31%。當中，物業銷售方面，連同合作項目收益，物業銷售收入162.08億元，來自物業銷售的溢利68.5億元，按年升2.33%。按所佔權益計算，合約銷售額約216億元。租金收入方面，受益於中港新收租物業，連同合作項目收益，新地總租金收入127.13億元，按年升3%；淨租金收入96.69億元，亦有2%升幅。

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