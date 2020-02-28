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維特健靈千萬元創口罩生產線

2020-02-28 列印
　　新冠肺炎疫情來勢洶洶，本地保健品製造商及零售商維特健靈董事長陳曦齡表示，近期零售方面「人流少了些，做得辛苦咗」；但強調旗下店舖疫情期間無停業，亦無讓員工放假。

　　疫情以來口罩緊缺，陳曦齡表示，為抗疫而「不務正業」，已投入數百萬元與空氣過濾物料生產商百達洋行（Focus）合作，生產納米纖維殺菌口罩。口罩將於3月初始開始生產，估計產能約300萬個，生產期約持續3個月，首批將於3月中推出。她續指，現時生產物料短缺，成本難以估計，該公司現時主要從歐洲採購物料，預估整個項目全部投入將逾千萬元。所生產的口罩將會以成本價發售或作捐贈之用，預計每個口罩出售價不超過8元。

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