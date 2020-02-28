中環IFC外望——Jamie's Italian港台三分店結業

本地媒體報道，Jamie's Italian位於台灣新光三越台北信義廣場的分店會率先關閉，兩間位於銅鑼灣及海港城的香港分店，將於明日結業。3家餐廳涉及近100名員工。
經營Jamie's Italian港台店的Big Cat透露，會優先確保受影響員工獲得全額薪金。該公司指出，去年下半年反送中運動升溫後，香港業務大跌，去年第四季銷售額按年減少20%至35%。加上新型冠狀病毒肺炎爆發，情況雪上加霜，加上香港租金高企，如同完美風暴。而台灣的消費信心和旅遊業亦受疫情波及。
Big Cat創辦人William Lyon預計，未來數月的情況不會有明顯改善，因此做出艱難決定，也就是立即關閉這3家餐廳。
Jamie Oliver的餐廳王國因為陷入財困，去年5月關閉英國的22家餐廳，裁員約1000人。當時海外分店和專營權皆未受影響。香港分店在2014年登陸時，曾掀起排隊潮。
傳富豪酒店裁員逾百人
市傳世紀城市（355）及富豪國際（078）在港經營10間中高檔酒店裁員逾百人。
富豪酒店集團對裁員回應表示，自去年下旬開始，香港酒店業已面對各種困難和挑戰；加上新型冠狀病毒事件，進一步打擊香港酒店業務，嚴重威脅酒店業的營運。有鑑於目前經營環境困難，富豪酒店集團認為採取應對措施，包括調整人手部署，維持有效率的營運。
集團宣佈，裁減旗下酒店部份員工，所有受影響人員將按勞工法例獲得相應賠償。
高瞻