美股續暴瀉 杜指挫678點

市場交投持續熾熱，大市成交金額1681億元，創去年2月25日以來新高。市場恐慌情緒升溫，震散內地A股。上證指數收報2880點，挫3.71%，全周累插5.24%；二月則累挫3.23%，連續兩個月走低。另外，深證指數昨日收報10980點，降4.8%；滬深兩市成交合計1.13萬億元人民幣，連續第七日突破萬億元人民幣。
恒指全周跌1178點
資金迅速逃離股市，龍頭科技股「ATM」遭拋售，阿里巴巴（9988）曾失兩百元大關，收跌2.53%，報200元；跌市元兇騰訊（700）急跌3.31%，收報386元；美團（3690）失百元「紅底」大關，收插4.26%，報98.9元。此外，小米（1810）插2.64%，收報12.56元。
會德豐系內宣佈重組，惟三隻相關股份跟隨大市急插，昨早復牌的九倉（004）大瀉16.55%，收報16.44元；會德豐（020）急回10.08%，收報59.35元；九置（1997）再插6.23%，收報35.35元。
會德豐系三股齊插
市場調研機構IDC預料，今年首季中國智能手機出貨量大挫40%，並憂慮蘋果iPhone 12推出時間出現變數，手機股顯著受壓。
瑞聲科技（2018）是表現最弱勢藍籌股，收插6.59%，報51.05元；舜宇光學（2382）挫5.24%，收報121.2元。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑稱，短期市場投資氣氛和情緒仍然恐慌，不排除後市走勢續弱，他預料下周初恒指於26000點，尚有一定支持力。