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美股續暴瀉 杜指挫678點

2020-02-29 列印
■受美股暴瀉拖累，恒指昨日一度失守二萬六。
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        新冠肺炎疫情持續肆虐，觸發全球股災，杜指隔晚急插1190點，創歷來最大單日點數跌幅，拖累港股同樣「無運行」。恒指昨日一度失守二萬六大關，低見25989點，跌789點，創去年10月11日以來新低，最終收市重返其上，收報26129點，仍瀉648點，全周暴跌1178點，二月則累降182點，連續兩個月走低。美國周五股市繼續下挫，杜指中段報25088點，跌678點；納指則報8449點，跌117點。滙控美國預託證券價格見51.42港元，跌1.73港元，騰訊則見380.33港元，跌5.67港元。

        市場交投持續熾熱，大市成交金額1681億元，創去年2月25日以來新高。市場恐慌情緒升溫，震散內地A股。上證指數收報2880點，挫3.71%，全周累插5.24%；二月則累挫3.23%，連續兩個月走低。另外，深證指數昨日收報10980點，降4.8%；滬深兩市成交合計1.13萬億元人民幣，連續第七日突破萬億元人民幣。

恒指全周跌1178點

　　資金迅速逃離股市，龍頭科技股「ATM」遭拋售，阿里巴巴（9988）曾失兩百元大關，收跌2.53%，報200元；跌市元兇騰訊（700）急跌3.31%，收報386元；美團（3690）失百元「紅底」大關，收插4.26%，報98.9元。此外，小米（1810）插2.64%，收報12.56元。

　　會德豐系內宣佈重組，惟三隻相關股份跟隨大市急插，昨早復牌的九倉（004）大瀉16.55%，收報16.44元；會德豐（020）急回10.08%，收報59.35元；九置（1997）再插6.23%，收報35.35元。

會德豐系三股齊插

　　市場調研機構IDC預料，今年首季中國智能手機出貨量大挫40%，並憂慮蘋果iPhone 12推出時間出現變數，手機股顯著受壓。

  瑞聲科技（2018）是表現最弱勢藍籌股，收插6.59%，報51.05元；舜宇光學（2382）挫5.24%，收報121.2元。

　　大中華投資策略研究學會副會長李偉傑稱，短期市場投資氣氛和情緒仍然恐慌，不排除後市走勢續弱，他預料下周初恒指於26000點，尚有一定支持力。
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