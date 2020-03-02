環球股市重挫 憧憬放水救市 恒指本周或喘定反彈

環球股市上周重挫，港股上周險守二萬六大關，市場分析指，如確認失守二萬六關，中長線隨時見24900點，但隨著股市超賣及憧憬各國放水救市，恒指本周有望暫時喘定，出現技術反彈。有專家指，美股近期急跌，估計市場信心需時恢復，加上憂慮疫情或引發骨牌效應，能源及內銀股更不宜沾手。



新冠肺炎黑天鵝突襲全球多國，世衛上周將疫情警戒級別調至最高的「非常高」，專家憂慮出現「大流行」，連日來爆發環球股災。杜指上周累瀉3583點或12.4%，錄得史上最大單周下跌點數。港股上周跟隨外圍急跌，全周插1178點，報26129點，跌穿上月農曆新年假期後的「救市底」。夜期收報25803點，低水327點。惟聯儲局主席鮑威爾於美股上周五尾市暗示可能減息，令跌勢稍見收斂，ADR港股比例指數更升60點，收報26190點。



港股ADR反升60點



京華山一研究部主管彭偉新指出，雖然外圍沽壓有紓緩跡象，港股本周未必追跌，但相信撈底僅屬短暫，因為市場避險情緒高企，一旦恒指無法企穩26000點，隨時下試去年8月24900點水平。他指出，即使美國減息亦只能減慢跌勢，難以扭轉經濟下行趨勢。



彭偉新認為，美股跌市大傷元氣，令市場頓時失去信心，需要長時間才可以恢復。他更憂慮疫情引發骨牌效應，如原油需求驟降，令油價跌至甚低水平，勢令產油國利潤急跌，隨時引發債務違約風險，爆發高息債券泡沫，預期能源及內銀股將首當其衝。



能源內銀股不宜沾手



光大新鴻基證券策略師伍禮賢則稱，疫情對經濟潛在打擊未散，但上周美股跌幅收窄，反映短期有超賣反彈跡象，相信港股亦能受惠，企穩後可上試27000點，但提醒基本面沒有改善，前景仍然負面。他解釋，目前市場憧憬各國應付疫情，因而加強減息等寬鬆政策，亦對轉弱的經濟數據較為包容，投資者本周未必會過份悲觀。



本周港股藍籌業績不多，周三有創科實業（669）；周四則有港鐵（066）和早前涉及大股東私有化的九倉置業（1997）；今日則會公佈上月本港零售數據。外圍方面，市場聚焦周五非農就業數據，或左右美國減息憧憬，利率期貨顯示，市場預期本月中減息機率達100%，當中減0.5厘的機會率，更由一周前的0%，急升至94.9%。



