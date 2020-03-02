業績期死線僅餘一月 中小企恐難交成績表

受肺炎疫情影響，內地廣泛地區交通停頓。由於核數工作受阻，部份12月年結的上市公司，或無法趕及在三月底限期前公佈全年業績。港交所與證監會早前發出指引，容許上市公司先發佈未經核數的初步業績，然後才補回經核數的正式業績，但拒絕將限期全面押後。
會計準則複雜難掌握
鄭中正指出，監管機構低估疫情影響。對於一些大型上市公司來說，其會計部人手充裕，內部管理帳目完備並且定時更新，要公佈初步業績自然無大問題。不過在本港上市公司當中，規模較小的佔大多數，這些會計資源較少的公司，在疫情打擊下，要交出初步業績困難甚大。
他續稱，會計準則日趨複雜，很多中小型上市公司難以完全掌握。舉例說收入能否全數入帳，要視乎公司履行合約責任的情況而定，當中涉及專業判斷，不是單純把發票總數相加便可計算出來。
此外，上市公司很多資產以至負債，按照會計準則都要進行估值，公平值變化對公司盈虧往往有重大影響。假若公司發佈的初步業績，與日後公佈的經核數業績有重大差異，例如由賺錢變虧損，鄭中正擔心，或會觸發投資者向上市公司索償。
憂未經核數差異大
雖然公佈業績限期無法押後，但中會聯與港交所同意設立熱線加強溝通。他鼓勵中會聯成員，核數工作如遇到問題，可盡快向當局反映。