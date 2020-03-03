疫情蔓延避險情緒未消退 冀央行救市 杜指彈615點

新型冠狀病毒疫情持續擴散，市場憧憬各國央行推出救市政策，美股周一反覆上升，杜指曾反彈逾600點，三大指數的升幅都超過2%。杜指早段報26044點，升635點；標普500指數報3023點，升69點。納指報8775點，升208點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26025點，升615點；納斯達克指數報8726點，升159點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見51.50港元，較香港收市價跌1.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見387.02港元，較香港收市價跌2.58港元。



疫情在多國蔓延，歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）表示，央行準備在必要時調整所有工具，應對全球新型冠狀病毒疫情可能擾亂經濟增長。



他稱，歐央行會保持警惕，並將密切關注所有新公佈的數據；無論如何，管委會隨時準備適當調整所有工具，以確保通脹持續接近其目標。



市場避險意識仍未減退，資金持續流入美國國庫券市場，推高債券價格令孳息率相應回落，10年期美債息現時報1.089厘，回落6.7個基點，早段低見1.031厘，再創歷史新低。



資金持續流入美國庫券



美元受壓，歐羅抽升0.93%，報1.1130美元；美滙指數下滑0.57%，報97.58。



交易商憧憬石油出口國組織與盟友（合稱OPEC+），本周稍後或達成額外減產共識，刺激油價反彈，紐約期油彈升2.82%，每桶報46.02美元，稍早時曾高見46.71美元；倫敦布蘭特期油都進帳2.19%，報50.76美元。



恒指升161點交投熾熱



市場憧憬環球央行或聯手採取措施支持經濟應對疫情，恒指昨日守穩二萬六大關，收造26291，上揚161點，大市成交續熾熱，主板成交1254億元。



摩根士丹利昨日看淡港股，將恒指目標由26820點下調至25900點，較昨日港股潛在391點跌幅。但大摩唱好A股，指中國和新加坡股市現時可成疫情庇護所，由「持有」上調至「增持」評級。



展望環球央行「放水」，藍籌內銀股走強，建行（939）漲2.22%收報6.44元；工行（1398）揚1.31%收報5.4元，但本地地產股跑輸大市，其中港鐵（066）沙中線超支約121億元，股價跌1.82%，為跌幅最大恒指成份股。



銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，踏入三月份，投資者應對港股更為小心，本港上市公司將陸續放榜，預料重磅股業績或成左右大市走向的其中一個重要因素，另外也該留意內地全面復工的進度。整體來說，他認為本月的恒指走勢波動偏淡，短線投資只能博其反彈至26800水平。