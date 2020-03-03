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高盛料儲局月中將重手減息

2020-03-03 列印
　　面對近期股災，各國央行近日放鴿，暗示放水救經濟。高盛估計美國本月中將減息達半厘，甚至預期多個央行相隔九年再現聯合行動。

　　日本央行行長黑田東彥昨日罕有發表緊急聲明，表明將會以適當的市場操作和購買資產，努力提供充足流動性，確保金融市場穩定。日央行亦近四年來，再次透過國債回購協議，向市場注資5000億日圓。法國財長勒梅爾亦表示，七國集團本周將舉行電話會議，以採取協調行動，紓緩疫情對經濟的威脅。

　　上周五晚美股臨收市前，美聯儲局主席鮑威爾已表示，雖然經濟基本面仍然強勁，但疫情風險不斷演變，將使用適當的工具及行動支持經濟。鮑威爾言論更令美股由跌過千點大幅反彈，收市只跌357點。
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