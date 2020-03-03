去年投資收入2600億 港穩定未見資金外流

金管局早前公佈去年投資收入2472億元，當中未計入第4季長期增長組合表現。金管局總裁余偉文表示，目前估值更新後的投資收入約為2600億元，接近2017年高位；現時外匯基金部署偏向防禦性。對於市場關注銀行體系總結餘降低。



余偉文出席立法會財經事務委員會會議後表示，現時已收到約一半基金經理提供的第4季長期增長組合數據，更新後的去年外匯基金投資收入約2600億元，現仍在收集數據中；而2017年外匯基金投資收入達2640億元，創歷史最高。他又指，難預計今年外匯表現，惟現時市況波動，投資偏向防禦性；外匯基金投資中約有9成為美元投資，以不同國家國債為主，投資企業債券的規模較小。



上月貸款增長放緩



貸款方面，余偉文就表示，2月貸款增長初步看有放緩趨勢，主要是因農曆年及疫情等；惟現時資產質素保持良好，金管局亦會繼續觀察。他又強調，局方亦有緩衝措施，即使樓價下跌，對銀行的影響亦較以往小，有信心可保持資產質素。



另外，市場擔憂銀行體系總結餘降低，他解釋，若有資金流出，會令總結餘下降，但亦令香港利率上升，從而吸引資金回流。且本港有萬億外匯基金票據，可透過減少發行相關票據，令總結餘回升；局方有不同方式應對結餘下降問題。余偉文強調，港元及銀行存款維持穩定，未見有明顯資金外流情況。



疫情打擊環球經濟，包括消費及投資、服務及商品出口，以及造成金融市場上財富減值及集資活動減少；余偉文預計，本港旅遊及零售業處境更為嚴峻，失業率或顯著攀升。但他強調，已採取不同措施增強銀行信貸能力，以支持實體經濟，尤其是中小企。



中小企融資擔保計畫下的百分百擔保特惠貸款，總貸款額為200億元，余偉文續指，雖然額度較低，但對企業而言屬「及時雨」；希望在通過撥款後的1個月之內，甚至更短時間推出，亦相信批核會加快。



