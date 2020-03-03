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業務唔夠秤 即時科研被DQ

2020-03-03 列印
　　即時科研（8119）稱已接獲函件，公司未能維持足夠業務水平及足夠價值的資產支持其經營業務，即業務唔夠秤，被港交所DQ。該股午後跌幅擴大，曾插67.8%，最低見0.103元，收市仍跌60.6%，報0.126元。

　　據即時科研公告，港交所的決定是考慮到，現業務多年來維持非常低的營運水平並多數為負經營現金流。同時，由於市場需求萎縮，該公司收益自2013年起持續大幅度下滑。

　　即時科研成立20多年，業務一變再變。據其官網所載，該公司最初從事研發Linux作業系統與辦公室軟件；2006年轉型至教育培訓等；2017年又佈局金融產業市場。

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