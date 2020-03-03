業務唔夠秤 即時科研被DQ

據即時科研公告，港交所的決定是考慮到，現業務多年來維持非常低的營運水平並多數為負經營現金流。同時，由於市場需求萎縮，該公司收益自2013年起持續大幅度下滑。
即時科研成立20多年，業務一變再變。據其官網所載，該公司最初從事研發Linux作業系統與辦公室軟件；2006年轉型至教育培訓等；2017年又佈局金融產業市場。
受疫情打擊，「的哥」收入暴跌，有人不惜違法，將車資劈至「七折」，連○三年沙士疫症期間也未見過，務求爭客求存！本報記者通過手機召車程式乘坐，司機承認搵食艱難，惟有割價搶客：「香港夜晚好似死城，無人招手坐...
2020-03-03
近日，有報道指莫斯科警方暴力執法，虐待正接受隔離的人員，又無故帶走中國公民。而環球時報引述中國駐俄羅斯使館二月二十八日發佈的消息，張漢暉大使強調，據使館了解，莫斯科市及其他一些地區存在過度執法現象。 流傳莫斯科警方暴力執法並無故帶走八十名中國公民。據中國駐俄羅斯使館三月一日的發文指，經核實，「莫斯科警方暴力執法且虐待正接受隔離的人員」傳言不屬實。被警方帶走的人員均涉嫌違反了俄防疫規定，且隔離地點並非只有中國公民，還有俄公民和其他國家公民。使館更發現造謠者，與日前散佈「中國公民因感染冠狀病毒被俄方拋屍荒野」的謠言者是同一人。 對多名中國公民違反隔離觀察規定的原因。據報俄方規定...
2020-03-03
菲律賓首都馬尼拉一座商場周一發生槍擊事故。一名懷疑因為被炒不忿的前保安員，在商場辦公室內開火及挾持人質，與大批接報到場的警員對峙。消息指有一人中槍，送院情況穩定。警方派出談判專家說降，據當地傳媒最新報...
2020-03-03
君臨天下坐落於機鐵九龍站上蓋，無論前往機場或中環都快捷方便。是次帶大家走訪屋苑罕有的複式放盤，實用面積1812方呎，採4房1套間隔，廳內裝潢別致時尚，落地玻璃設計，將內園景致引入室內，還可望少量海景。...
2020-03-03
新型冠狀病毒疫情持續擴散，市場憧憬各國央行推出救市政策，美股周一反覆上升，杜指曾反彈逾600點，三大指數的升幅都超過2%。杜指早段報26044點，升635點；標普500指數報3023點，升69點。納指...
2020-03-03
車路士一眾鋒將近期因為屢失戎機而被領隊林柏特批評，不過今季在盃賽常有進帳的巴舒亞伊就向後者承諾，在今晚英格蘭足總盃第五圈協助球隊重啟火力，並率隊於主場擊退不重視本土盃賽的利物浦，主勝無問題。（體通天下平台周三凌晨3:45直播） 近四場各賽事車路士有兩仗食白果，另外兩戰入四球，但有三球是由翼衞馬高斯阿朗素攻入，領隊林柏特告誡一眾射手︰「我們需要更多入球，我不希望由一位後衞成為球隊的神射手，一眾鋒將必須盡快重拾狀態。」 今季盃賽備受重用，四場聯賽盃及足總盃皆正選上陣並攻入四球的巴舒亞伊，揚言會在今晚挺身而出︰「我不是每場賽事都有機會上陣，所以每次可以落場，我都會爭取士哥...
2020-03-03
適量運動，強健體魄，是預防疾病的方法之一，遠在南半球的澳洲人便深明此道，對游泳、滑浪、網球等多項運動都非常投入，早前我便有機會來到墨爾本直擊澳洲網球公開賽賽事，盡情領略澳洲人對網球的熱情。 三大球場 ...
2020-03-03
全民抗疫下，唔只財爺陳茂波派錢，繼傅嘉莉（Kelly）喺柬埔寨拍《3日2夜》壓軸篇大晒34C「胸器」後，36E「咪神」陳婉衡（Alycia）亦緊貼「派糖」。之前她於泰國布吉島一個Resort內狂影噴血...
2020-03-03
在抗疫期間讓我們重溫被忽略了的一點基本生理衞生常識。看來微不足道但卻是養生保青春的不二法門之一。 一、早上睡醒了，切不要匆匆彈起牀。要保持臥着狀態兩分鐘。因為身體經過長時間的休息狀態，現在突然沒有任何...
2020-03-03
利敬國停賽兩次賽事後，於明晚谷戰刑滿復出，昨晨收操後，他表示上周三未能夥拍「協霸神駒」贏出一班賽事，是停賽期的最大損失，復出騎足八場，最想贏馬補數，並較為看好「極爽」和「盈嘉輝」的贏面。 丁廄「極爽」上場跑谷草千二米，利敬國臨場代替因身體不適退下火線的楊明綸操刀，結果馬兒起步搶出愈跑愈勁，大勝對手三個半馬位。明晚「極爽」升上三班再戰同程，利敬國說︰「『極爽』前仗由我策騎時，起步受碰撞失位，之後未能回復走勢，所以上場當我知道再有機會執韁，即使排檔平平，亦決意要採用前領跑法，務求善用其前速，結果證明奏效，而牠取勝姿態之輕鬆，我亦大感意外，今次升班再跑而負磅較前減輕，在可能的情況...
2020-03-03