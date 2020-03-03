  • 2020年3月3日 星期二
  • 19º
  • 83%
熱門： 珍寶海鮮舫新冠肺炎公務員口水南韓

日報新聞 > 財經

逾七成公司如常公佈業績

2020-03-03 列印
　　新冠肺炎阻礙上市公司披露業績進度，會計界曾籲港交所（388）延遲業績公佈期限，該所上周亦發出有關疫情影響的「常見問題」，惟無如業界所願延期。港交所上市主管陳翊庭表示，逾七成上市公司可如常公佈業績，「一刀切」押後業績公佈期限非合適做法。港交所行政總裁李小加重申，須維持市場交易有序，「一刀切」會令交易資訊會變得不足及過時。

　　陳翊庭出席立法會財委會會議時指，本港以12月年結的上市公司共1781家。港交所已與1754家，即98%的上市公司進行溝通。當中有1304家，即七成三的上市公司可以按時發佈業績；而餘下的122家上市公司，港交所會繼續進行溝通，了解其最新情況，並據聯合聲明彈性處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd