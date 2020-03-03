  • 2020年3月3日 星期二
  • 19º
  • 83%
熱門： 珍寶海鮮舫新冠肺炎公務員口水南韓

日報新聞 > 財經

滙豐全新財管業務 資產11萬億亞洲佔半

2020-03-03 列印
　　滙豐宣佈，正式推出由零售銀行及財富管理和環球私人銀行合併而成的全新環球業務——財富管理及個人銀行業務(WPB)，管理管產達1.4 萬億美元（約11萬億港元），當中接近一半來自亞洲。滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁連卓偉（Charlie Nuun）表示，WPB將以亞洲為中心。

        WPB將全面涵蓋個人財富管理的範疇，滿足零售客戶以至極高端客戶的需求。在新架構下，滙豐私人銀行在WPB仍會維持其獨特的品牌。滙豐將繼續投資發展全球的財富管理業務，尤其是亞洲市場，包括香港、中國內地（特別是大灣區）及東南亞。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd