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財新二月PMI報40.3 紀錄新低

2020-03-03 列印
　　新冠肺炎疫情衝擊下，內地工廠停工，製造業受重創。昨日公佈的財新2月中國製造業PMI（採購經理指數）錄得40.3，按月大跌10.8個百分點，創2004年有數據以來的最低，低於2008年11月全球金融危機爆發時的40.9。

  新定單指數降至近16年有紀錄以來最低，亦為去年7月以來首次落至收縮區間。廠商普遍表示，這與新冠疫情導致工廠停工有關。受運輸限制和定單被取消影響，2月的新出口定單指數亦大幅下降。

  2月生產、就業指數亦錄得有紀錄以來最低位。眾多廠商停工或開工不足，導致2月產量急劇下跌，僅有少數醫療器械相關產品產出有所增加。

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