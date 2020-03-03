中環IFC外望——麥當勞22%權益 中信子公司41億接貨

中信股份（267）早前掛牌轉讓中港麥當勞22%股權，昨公佈最終由旗下子公司中信資本以底價5.33億美元（約41.46億港元）接貨，其中包括2.17億美元的股東貸款。中信系「左手交右手」，對中港麥當勞控股權仍保持52%無變。



中信股份昨日公佈，向中信資本控股旗下子公司出售Fast Food 42.31%股權，即中港麥當勞的22%權益。Fast Food持有中港麥當勞52%股權，中信股份及中信資本原先分別持有Fast Food約61.54%和38.46%的股權，即分別持有中港麥當勞32%及20%股權。



此次出售交易完成後，中信股份持有中港麥當勞股權由32%降至10%，而中信資本持股則從20%增至42%，中信系實際持股仍保持在52%不變。中信股份稱，本次出售為中信股份實現了投資價值；對麥當勞中港業務的的發展潛力充滿信心，並將繼續通過持有剩餘的麥當勞股權參與其未來發展。



中信系在2017年斥資161.41億港元收購麥當勞中港業務，並取得20年特許經營權。截至去年12月底，麥當勞內地店達3383家，港澳門店281家。



生力啤全年轉賺1160萬



香港生力啤（236）昨公佈2019年全年業績，扭虧為盈。截至去年底止年度，股東應佔盈利為1160萬元，2018年虧損7355.6萬元；每股盈利3仙，不派末期息。期內，綜合收入為5.8億元，按年微跌0.8%。毛利2.59億元，按年升1.9%。



香港業務的總銷量同去年持平。該公司指，去年下半年的示威活動改變了市民的生活方式和消費習慣，使得消費模式從現飲場所轉向非現飲場所。現飲場所中依賴旅遊業的部份在2019年下半年銷量急跌，幸而被出口銷量2%的升幅抵銷。



該公司指出，示威活動也對本地經濟造成嚴重影響。入境旅客按年下跌14%，香港經濟收縮，隨即進入衰退。該公司稱啤酒業因此收縮5%，其中主流啤酒市場的受影響最大。



華南業務方面，整體錄得銷量增長及盈利。其中低邊際利潤的廣氏菠蘿味啤酒銷量下跌，而在主流啤酒市場，較高邊際利潤的旗艦品牌銷量上升，扺銷了部份總銷量收入的跌幅。該公司解釋去年所選分銷商發展項目，以及針對不同網點的營銷方式提升了產品進入市場的成效，帶動產品銷情。



高瞻