海嘯以來首次 應對疫情風險 儲局緊急減息半厘

新冠肺炎疫情全球擴散，美國聯儲局昨晚突然宣佈，下調基準利率0.5厘，到1至1.25厘，理由是新型冠狀病毒構成不斷變化的風險。另一方面，七國集團（G7）表示，將採取一切適當政策工具，緩衝疫情對經濟影響，但未有具體措施。此前澳洲央行率先減息0.25厘；馬來西亞央行隨後跟進。



聯邦公開市場委員會一致同意減息決定，聯儲局聲明稱，雖然經濟基本面仍然強勁，但疫情對經濟活動構成的風險不斷演變，為實現就業最大化及價格穩定，決定下調利率。聯會局正密切注意事態發展，並將使用持有的工具，採取適當行動支持經濟。



聯儲局對上一次在兩次會議之間緊急減息，已經要追溯到2008年金融海嘯，當年10月8日，雷曼兄弟倒閉不久後減息0.5厘。另外在2001年9月17日，即「911」襲擊後，亦曾經緊急減息0.5厘。



G7會後聲明未提措施



G7昨日罕有召開電話會議，討論抗疫措施，引發市場懷念二十國集團（G20）於2009年為遏制金融危機而進行的集體行動，因此憧憬各國央行本次將協同減息。但G7會後聲明並未提出減息等具體措施。聲明表示，鑑於新冠肺炎疫情對環球經濟增長潛在影響，G7成員承諾將採用所有適當政策工具，確保經濟健康持續發展。



各國財長準備展開行動，包括適當財政措施；各國央行則繼續履行職責，維持價格穩定、經濟增長以及金融系統穩定。另外，G7亦歡迎國際貨幣基金組織及世界銀行等對成員援助。



新冠肺炎疫情升溫，為早前過份樂觀的市場情緒帶來沉重打擊，多國央行釋放信號，稱將積極減輕疫情帶來的影響。澳洲央行去年三度減息，每次均減0.25厘，今次更因應疫情，帶頭宣佈今年第一減，將其利率減至歷史低位0.5厘。該行表示，疫情於國際擴散，對澳洲經濟尤其是教育及旅遊業，造成重大影響；疫情發展的不確定性，亦有可能衝擊國內支出，故首季經濟增速或顯著低於預期，該行更暗示準備進一步放寬政策。



澳洲大馬率先出招



馬來西亞央行則進行今年第二度減息，將其基準利率降低0.25厘，至2.5厘，創10年來新低，以減輕疫情對經濟影響。



美國總統特朗普早前再發Twitter抨擊聯儲局主席鮑威爾，表示較高借貸成本限制美國出口商，並且令美國在競爭中處於劣勢，因此呼籲聯儲局大幅寬鬆及減息。