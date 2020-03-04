  • 2020年3月4日 星期三
  • 20º
  • 82%
熱門： 湖北余文樂口罩南韓的士

日報新聞 > 財經

美股反覆 杜指再瀉610點

2020-03-04 列印
　　投資者期望各國央行推出救市政策之際，美國聯儲局突然宣佈減息半厘，帶動杜指一度飆升逾300點，但其後升幅收窄；美股中段跌幅擴大，曾跌逾九百點，回吐前一交易日的大部分升幅。美國十年期國債息率則首次跌穿一厘水平。杜指曾升40點，報26744點；納指曾升32點，報8984點；標普500指數升10點，報3101點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26101點，跌601點；納斯達克指數報8746點，跌205點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見50.54港元，較香港收市價跌2.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見389.03港元，較香港收市價跌4.97港元；港股ADR折合恒指報25994點，跌290點。

　　研究公司伯恩斯坦調查顯示，在疫情下，管理達37萬億美元資產的基金經理中，45%表示未有為疫情調整投資組合，只有兩成表示會作出全面調整。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd