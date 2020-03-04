客量租金收入受壓 港鐵恐遭降評級

本港飽受社會運動及肺炎疫情困擾，評級機構標準普爾關注港鐵（066）財務狀況，估計其今年本地乘客量下跌10至15%，連同租金及物業收入受壓，均影響營運資金，將對目前第二高的「AA+」信貸評級構成威脅。



標普指出，因應訪港旅客減少及零售市道低迷，預計港鐵的營運資金與債務的比率，將由去年的30至32%，減少至今年的15至20%，將會觸發其個別基礎信用結構（SCAP）的級別遭下調，明年則料會回升至20%水平。由於SCAP為信貸評級因素之一，故亦會對港鐵的信貸評級構成威脅。



料港鐵收益減一成



該行估計，港鐵今年香港業務的收益會減少10%，主要是推算本地乘客量下跌10至15%，當中機場快線或更差。而以上月港鐵乘客量按年跌21.4%看，已反映疫情部份影響，相信一旦疫情受控，乘客量將恢復增長。至於車站商務及物業管理的收入，估計會減少20至30%。



該行亦憂慮港鐵難以降低成本，指倘若車站設施再遭受破壞，更要支付維修費用；並再次提及沙中線紅磡站事件，當獨立調查證實港鐵違反工程協議，政府有權追討最多79億元管理費，勢進一步削弱港鐵信貸指標。



港鐵近期以30億元買斷德福廣場二期及PopCorn II商場的收益權，標普認為符合其運作方針，透過租金收入支持鐵路維護及升級，料今年資本開支140億至150億元，當中50億至60億元用在投資物業。



由於港鐵與政府關係緊密，過去半年跟隨本港遭下調信貸評級，分別是惠譽降至第三高的「AA」級，以及穆迪降至第四高的「Aa3」，而標普去年10月仍維持香港第二高的「AA+」評級，故港鐵未受影響。



康證投資研究部董事李聲揚相信，現時環球息率低企，相信就算標普最終下調港鐵評級，也不會對該公司財務或融資成本造成太大影響。他又指，由於早前向商戶減租措施，以及近期樓價偏軟，商務及物業的收入難短期復甦，目前該股不太吸引。



