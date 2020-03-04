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利寶閣料蝕5500萬

2020-03-04 列印
　　本港餐飲市道持續低迷，飲食業面對經營困難的境況，不少要關店「縮皮」。利寶閣集團（1869）昨日發盈警，預期截至去年底止年度應佔虧損不少於5500萬元，主要由於集團酒樓收益整體按年減少，加上年初有旗下酒樓結業，而拖累業績；該公司於2018年同期則賺約230萬元。

        此外，由於上環酒樓及京香閣酒樓於今年2月結業，該集團於去年就該等酒樓錄得使用權資產、若干非流動資產及遞延稅項資產關閉影響合共約3000萬元，導致去年虧損進一步增加。

        利寶閣表示，收益的減少乃主要由於自2018年下半年起香港及中國經濟加速衰退所致。

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