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中信電訊年中澳門推5G

2020-03-04 列印
　　中信國際電訊（1883）主席辛悅江昨表示，新冠肺炎令遊客減少，令漫遊服務需求量下降，目前來看，疫情對該公司的影響仍然可以彌補，如果4月份疫情有所緩解，公司全年的經濟收入，可以通過下半年增加新業務或刺激措施來彌補，今年整體或不受影響。該公司又披露，旗下澳門電訊，擬於今年中推5G服務，爭取在年底能覆蓋澳門所有地區。

        該公司昨日公佈2019年度業績，純利為10.02億元，按年增5.4%，去年全年收入90.14億元，按年減少4.8%，期內EBITDA接近24.94億元，按年增加13.7%，每股基本盈利為27.5仙，按年增長3%，末期派息每股15港仙，按年增加7.1%，全年合共派息20港仙。

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