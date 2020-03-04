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葉氏增持大嘜養車至六成

2020-03-04 列印
　　葉氏化工（408）昨公佈，斥4100萬元（人民幣，下同）增持內地私家車保養連鎖品牌大嘜養車持股至61%。該公司表示，支持大嘜養車以連鎖模式在全國開拓網絡。

        經過先後三次入股後，葉氏化工成為大嘜養車的最大單一控股股東。據悉，葉氏化工於2018年9月首次出資2152萬元，入股大嘜養車28%股權，後又於2019年2月再次投入3000萬元，增持至39%。截至2019年12月底，大嘜養車於全國擁有85家店舖，覆蓋廣東、山東、江蘇、湖南及河北。

        葉氏化工副行政總裁葉鈞指，自從策略性投資大嘜養車後，雙方一直在業務上產生良好的協同效應，共同在汽車後市場的發展上捕捉先機。

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