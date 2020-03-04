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瑞寶下調中國增長至5.4%

2020-03-04 列印
　　新冠肺炎疫情肆虐，中國地區確診案例有下降跡象，惟全球範圍卻在急升。瑞士寶盛私銀亞洲區研究部主管Mark Matthews預測，受疫情拖累，中國全年經濟增速將從5.8%下調至5.4%。另他又驚訝於兩日前中國產能恢復率僅有44%，料隨市場重拾信心，情況將逐步好轉。Mark Matthews稱，市場期待中國政府推行更多寬鬆政策，故忽略低於預期的PMI（採購經理人指數）等數據，料央行偏向使用貨幣政策，而非財政政策，如增加基建支出。

　　Mark Matthews對內地產能恢復率僅有44%表示驚訝，因相較政府表明4.8萬間國企中，有92%能恢復生產，差異過大。他分析，產能恢復慢是因為地方政府仍重點控制疫情蔓延。

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