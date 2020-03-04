中環IFC外望——花旗回歸港輪證市場

花旗曾於2014年11月「嫌冇肉食」退出本港輪證市場。經過了近六年，花旗輪證業務重回香港，昨日正式宣佈推出在聯交所掛牌上市的CitiFirst認股證產品。除認股證產品外，集團旗下的CitiFirst涵蓋一系列創新多元資產投資及交易產品。
據花旗發言人，該集團從今年一月中開始，已陸續發行39隻認股證，涵蓋的相關資產主要為香港上市的大型股份，其中包括滙豐（005）、港交所（388）、騰訊（700）、友邦（1299）、平保（2318）、小米（1810）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）。另外，花旗計劃於年內推出更多上市結構性產品，包括牛熊證。
去年全球手機銷量跌1%
市場研究機構顧能（Gartner）發佈數據，以銷量計，華為取代蘋果（Apple）成為去年全球智能手機市佔率第二大廠商；單計去年第四季，蘋果推出新iPhone型號手機帶動下，刺激銷量重拾升軌，重新登上全球銷量榜第二位，和首位的三星（Samsung）亦步亦趨。
數據顯示，去年第四季全球智能手機銷售量按年收縮0.4%，全年則下滑1%。中國仍然為智能手機最大市場，全年銷售量達3.908億部，印度則取代美國，成為去年全球第二大的智能手機最大市場，總銷量1.519億部。
蘋果和小米（1810）為去年第四季銷量首五大廠商中，兩間能錄得銷量增長的品牌。三星季內銷量雖然下跌，但仍以17.3%市佔率居首位，蘋果以17.1%市佔率緊隨其後；華為以14.3%市佔率排行第三。
高瞻