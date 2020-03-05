IMF 500億美元援助抗疫 拜登勢選總統飆杜指飆861點

美國聯儲局突然減息半厘，加上民主黨「超級星期二」初選結束，前副總統拜登選情回暖，美股三大指數早段曾升逾2%，杜指曾升逾600點。恒指期貨夜市升57點報26209點，低水13點。



拜登在被逾為「超級星期二」的黨內初選中，贏得包括德州、北卡羅萊納等九個州份，利好美股走勢。市場分析指路線左傾的桑德斯，主催多項對營商不利的政策，如形容石油行業是罪惡行業，早前他在其他黨內初選中風頭一時無兩，令投資者憂慮投資環境受損。拜登突然冒起成大贏家，有望爭奪代表民主黨出選總統資格，反而令市場舒一口氣，利好股市。



此外，美國2月份ADP私人職位增長18.3萬個，較市場預期的17萬個為多。



國際貨幣基金會(IMF)總裁格奧爾基耶娃周三宣佈了一項總額500億美元的援助方案，以協助抗擊新冠肺炎疫情。她又談到中國情況，指中國的目標是在本月底前回復到90％的生產力。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26778點，升861點；納斯達克指數報8913點，升229點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見51.32港元，較香港收市價跌0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見398.67港元，較香港收市價升4.67港元。



美聯儲局漏夜減息半厘，解釋是為應對新冠肺炎風險，又稱會酌情使用工具支持經濟，暗示可能會再度減息。業界普遍認為減息不能消除市場對疫情的憂慮，料其他央行減息行動陸續有來。



領航美洲首席經濟師Roger Aliaga-Diaz斥，由於缺乏數據表明經濟會受嚴重拖累，聯儲局「減息太早」。疫情的潛在影響有高度不確定性，在採取大規模行動之前，聯儲局應進一步評估。聯儲局主席鮑威爾在減息聲明中表示，美國經濟的基本面仍強，但冠狀病毒對經濟活動構成正在進化的風險。



港股方面，美股前晚尾市跌近800點。恒指昨日走勢反覆，曾考驗兩萬六大關支持力，盤中曾挫246點低見26038，其後跌幅收窄，好淡爭持，最後恒指收造26222，微跌62點；國企指數表現較佳，收造10521，升36點，成交金額1109億元。



滙控撈底者眾



市場擔心息差收窄，港銀明顯跑輸大市，息率挨近8厘的滙控（005）成為市場搶手貨，盤中曾創逾三年半低位，低見50.8元，投資者撈底意欲高漲，隨即熱情追入，為51元的「肉血長城」護航，最後大笨象股價下滑2.28%收造51.35元，成交額40.55億元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚稱，人民幣持續上揚，其強勢對中港股市百利而無一害。恒指表現硬淨，近日走勢為確認26000關口的支持力度，此表示AH股短期表現不會太弱，並認為後市將與美股脫節，預料恒指再下跌的空間非常有限。