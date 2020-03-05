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美元轉弱 人幣收復6.95

2020-03-05 列印
        自2008年全球金融危機以來美國聯儲局最強降息效果逐步體現，美元轉弱，人民幣頗受市場青睞，在岸及離岸人民幣昨日早間迅速收復6.95關口，在岸人民幣創1月尾以來新高，收回新冠肺炎疫情爆發的失地。

  在岸人民幣昨日一度高見6.9226，截至昨晚8時，報6.9234，升377點子或0.54%。離岸人民幣亦高見6.9179，截至昨晚8時，報6.9208，漲282點子。

        滙豐銀行高級亞洲外匯策略師王菊稱，美國聯儲局降息或會讓中國企業轉持其他貨幣而非美元，因人行的降息舉動可能較落後，人民幣利率升值空間超越美元，人民幣趨勢上行。她預計人民幣於年底時在6.95元上落，市場對中國大規模財政刺激預期升溫，料人民幣將跑贏一籃子貨幣。
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