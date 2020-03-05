金管局隨美減息半厘 港銀不減滙豐P息不變

美聯儲突然減息半厘，令市場意外，金管局昨日亦跟隨，宣布將基本利率下調0.5厘，至1.5厘，但滙豐銀行就維持最優惠利率（P）5厘不變，其他銀行亦跟隨按兵不動，令本港最優惠利率維持不變，以此作樓按息率基準的供樓人士無得益。市場人士認為，香港「可減可不減」，就算減料呈不對稱減息。



金管局總裁余偉文表示，美聯儲今次在預定議息會議外決定減息達半厘，並重申會繼續留意情況發展和適當地運用政策工具以支持經濟，顯示它會積極使用貨幣政策以應對疫情可能帶來的經濟風險。他又呼籲，疫情未來變化存在很多不確定性，金融市場仍會出現十分大的波動，投資者必須做好風險管理。



仍存很多不確定性



他續稱，港元利率的走勢除了受美元利率變化影響，也會視乎本地資金供求等因素。金管局會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保貨幣穩



作為本港銀行龍頭，滙豐銀行向來為許多銀行的風向標，去年11月該行因應美國減息0.25厘，曾下調最優惠利率0.125厘，但本次就宣布維持最優惠利率5厘不變。該行指，港元儲蓄存款戶口利率亦維持不變，其中戶口結餘5000元或以上的年利率為0.001厘；5000元以下則維持零息。其他銀行亦未有宣布更改最優惠利率。



渣打亞太區金融市場部主管陳銘僑認為，現時香港處於「可減可不減」情況，要看每間銀行對資產負債表及資金成本的考量；過往美國加息，香港多次未跟，因此有空間不跟減。但若美國再次減息，港元最優惠利率會有調低壓力；減息則對銀行利潤有些許負面影響。陳銘僑稱，現時儲蓄利率已接近零，因此料只減最優惠利率，呈現不對稱減息。至於負利率，他就指，本港社會及市民未必接受負利率。



