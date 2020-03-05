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康宏爭權戰 郭曉群再敗訴

2020-03-05 列印
　　擾攘兩年多的康宏環球（1019）爭權戰，股東郭曉群再輸一仗，高院指郭曉群無法證明主席陳志宏剝奪其投票權屬「惡意」，故再度裁定郭曉群敗訴。

　　法官認為，郭的指控涉及一連串事件，包括收集康宏股權時，與前執行董事曹貴子被捕並遭起訴有關。

　　法官指，陳志宏當時剛接任康宏主席不久，對郭曉群的投票權存疑，也不代表是故意對抗。法官裁定郭曉群無法證明投票權遭撤銷是「惡意」，遂判郭敗訴，並須付訟費。

　　案件源於2017年底爆發康宏風暴前後，佳兆業（1638）太子爺郭曉群以康宏股東身分召開特別股東大會，動議罷免現任總裁吳榮輝、曹貴子等8名董事。但陳志宏一方認為郭曉群持有的29.91%股權經非法轉讓獲得，損害其他股東權益，故剝奪相關投票權。

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