  • 2020年3月5日 星期四
  • 18º
  • 90%
熱門： 口罩萬寧新冠肺炎北角巴士

日報新聞 > 財經

周大福店售首兩月減六成

2020-03-05 列印
　　新冠肺炎疫情持續蔓延，進一步重創本港零售業。周大福（1929）昨公布，今年首2個月的經營數據，香港及澳門零售值按年急挫60%；同店銷售按年下跌59%；同店銷量則大跌61%。內地方面，跌幅則較港澳地區為小。

　　中國內地首2個月的零售值按年下跌42%；同店銷售按年下跌49%；同店銷量則下跌52%。另外，內地電子商務業務的零售值於期內亦按年下跌24%，銷量則下跌36%。

　　按產品劃分，港澳地區的珠寶鑲嵌首飾及黃金產品同店銷售，分別按年大跌57%及61%；中國內地則分別跌50%及53%。

　　因應新冠肺炎疫情的影響，集團大部分於內地和港澳的零售點分別自今年1月底及2月初起暫時停業，期內業務無可避免地受到影響。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd