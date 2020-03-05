周大福店售首兩月減六成

中國內地首2個月的零售值按年下跌42%；同店銷售按年下跌49%；同店銷量則下跌52%。另外，內地電子商務業務的零售值於期內亦按年下跌24%，銷量則下跌36%。
按產品劃分，港澳地區的珠寶鑲嵌首飾及黃金產品同店銷售，分別按年大跌57%及61%；中國內地則分別跌50%及53%。
因應新冠肺炎疫情的影響，集團大部分於內地和港澳的零售點分別自今年1月底及2月初起暫時停業，期內業務無可避免地受到影響。
北角「福慧精舍」爆發嚴重新冠肺炎疫情，再多兩人確診，累計十六宗病例，是本港多人染疫的處所。爆疫初期一度失去聯絡的男師父，其深喉唾液檢測為陰性，再抽樣本化驗後呈陽性。衞生防護中心揭發他在一月中旬至二月中...
2020-03-05
美國對中企的打壓持續。周二美國國會的二十名跨黨派參議員一同致函英國國會，要求重新考慮是否讓中國電訊設備商華為，參與當地5G網絡建設。是繼早前美國四十二名跨黨派眾議院議員發出聯署信後，又一聯署信。 這次聯署的二十名參議員包括：民主黨領袖舒默、共和黨的情報委員會主席伯爾等人。而信中指，華為對英國國家安全和隱私與經濟，均構成嚴重威脅，強烈敦促英議員重新考慮這個決定。 其實自英國政府一月宣佈，允許華為有限度參與5G網絡建設的消息，美方開始不斷游說英國不要採用華為5G設施的行動。 據美國之音報道指出，美英兩國正準備就貿易協定進行談判。報道指。美英貿易協定是被英國視為脫歐後...
2020-03-05
過去數天獲得多位黨內猛人表態支持的美國前任副總統拜登，在「超級星期二」初選投票或黨團會議中銳不可當，橫掃南部各個州份。而其主要對手兼同被視為大熱門的資深參議員桑德斯，亦不甘示弱。在自己的家鄉和根據地佛蒙特州報捷，更拿下了科羅拉多州及最多黨代表票的加州。 據報，拜登分別在維珍尼亞州、北卡羅來納州、阿拉巴馬州、田納西州、阿肯色州高奏凱歌，還在中部的奧克拉荷馬州和北部的明尼蘇達州及麻省凱旋而歸。分析指，拜登在黑人聚居的南部州份揚威，反映出他得到大量非洲裔黑人選民支持。票站調查顯示，以維珍尼亞州和北卡州為例，每十名非洲裔黑人當中，便有六人支持拜登。 目前拜登主要對手桑德斯在另一最受...
2020-03-05
據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案，香港置業首席聯席董事陸文傑表示，大角咀港灣豪庭10座中層A室，面積392方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價696萬，議價後減至655萬獲首置客承接，呎價16709...
2020-03-05
美國聯儲局突然減息半厘，加上民主黨「超級星期二」初選結束，前副總統拜登選情回暖，美股三大指數早段曾升逾2%，杜指曾升逾600點。恒指期貨夜市升57點報26209點，低水13點。 拜登在被逾為「...
2020-03-05
打比郡射手朗尼將於今晚英格蘭足總盃十六強，主場倒戈曼聯。然而，此子向來鬥紅魔表現欠佳，打比郡近期後防又欠穩，今仗還遇上盃賽特別醒神的魔童格連活特，今仗恐無力抵擋舊會大勝晉級，讓球主客和讓一球「客勝」可捧。（香港時間周五凌晨3:45直播） 朗尼曾效力曼聯十三季，故直言今仗意義重大：「我仍然心愛曼聯，但無疑希望己隊晉級。」這名三十四歲射手一月加盟打比郡以來，各賽事入四球，惟職業生涯不同戰線六鬥紅魔全敗，加上球隊近六仗英冠失十球，今仗縱有地利，恐仍無力越級挑戰。 格連活特盃賽專家 長江後浪推前浪，曼聯十八歲射手格連活特今季表現出色，尤其是在三項盃賽合共收錄六入球四助攻。主帥蘇斯克...
2020-03-05
今期韓國最紅產品是甚麼？相信除了KF94口罩，還有剛剛在港推出的現代i30 Fastback N，承傳去年推出i30 N掀背版的275ps馬力2.0 Turbo引擎和6速手波前驅組合，再配上流麗斜背形...
2020-03-05
今年1月5日「登六」的洪朝豐，形容60歲大晒，在社交平台宣佈「出櫃」！99年跟已離世17年的香港富婆寶詠琴高調相戀3年（中間曾分開及復合），曾結過婚有兒子，跟5個男仔拍過拖的洪朝豐由雙性戀變同性戀，坦...
2020-03-05
為防感染可致命的新冠肺炎病毒，經常清潔雙手，至為重要。近日酒精、消毒搓手液等大行其道，但消費者務必小心選購，以防購入有損健康的劣貨。海關搜查新界區四間藥房，檢獲一批含甲醇假酒精，市民長期使用，會危害個人健康。在抗疫時刻，海關須加強派員，打擊無良商人，保障公眾健康。 酒精分甲、乙、異丙醇三類，只有後兩類適用於日常的消毒用途，如殺死手上的細菌和病毒。至於甲醇，屬工業使用品，人們不宜使用，人體長期攝入，輕則引起敏感，嚴重會傷害肝臟、致盲，甚至喪命。以甲醇冒充消毒酒精的行為，十分無良，但公眾普遍難以分辨，賠了金錢又傷身。 疫情持續，市面湧現雜牌酒精，又突然多了散裝聲稱有效消毒的小樽...
2020-03-05
梁家俊今季與大摩合作不多，之前只有兩次咁大把，但騎者昨晚與摩廄「精彩千里」人馬重逢即有好表現，爆出十三倍冷W。翻查紀錄，此對騎練對上一次攜手贏馬已是上年三月的「安騏」，事隔剛好一年。 馬場浮世繪
2020-03-05