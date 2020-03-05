全面檢討資產組合 東亞逆市曾￼8.9%

近年不斷出售非核心業務的東亞銀行（023）昨宣佈，將對業務和資產組合進行全面檢討，以確保與其策略重點保持一致，並增加股東價值。消息刺激東亞股價逆市造好，一度飆升8.9%，高見18.16元；最後收報17.6元，升5.5%。



東亞在公告中指出，是次檢討將專注識別潛在策略性交易，有關交易將可提升該行現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略替代方案。該行已就今次檢討聘請高盛為其財務顧問。該行將在6月底之前公佈檢討的最新情況，並將適時公佈有關檢討的其他任何重大發展。



東亞聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，為提升該行的資本效率和股東價值，其中一項重要工作是審視現有組合中資產能否配合其策略，以及衡量相關資產的價值。



獲對沖基金支持



就近幾年經常狙擊東亞的美資對沖基金Elliott對該行是次行動的取態，東亞指，公告得到Elliott的支持。



Elliott聯席行政總裁兼聯席投資總監Jonathan Pollock說，Elliott支持東亞進行全面的策略性檢討，相信這可創造顯著價值。與此同時，Elliott將申請暫停不公平損害訴訟程序，該程序是先前由Elliott針對東亞及該行若干前任和現任董事所提出。



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，即使東亞經檢討後出售非核心業務，相信從中獲利有限；另方面無疑可將騰出資源重投於核心業務上，惟料需時才見成效，所以此舉短期對東亞幫助不大。此外，由於美國突然減息半厘，且可能再有減息行動，估計銀行的淨息差將進一步收窄，加上銀行貸款愈趨審慎，均令盈利受壓，故料東亞股價往後將持續向下。



東亞近年頻頻放售非核心業務，包括今年1月初出售柬埔寨PRASAC Microfinance Institution Limited21%股份。



