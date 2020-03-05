  • 2020年3月5日 星期四
  • 18º
  • 90%
熱門： 口罩萬寧新冠肺炎北角巴士

日報新聞 > 財經

3香港5G月費 最低388元

2020-03-05 列印
　　本港5G頻譜將於下月開放使用，和電香港（215）昨日率先揭盅，表明旗下的電訊品牌3香港將會在4月1日推出5G月費計劃，並且公佈初期將會提供兩個最基本的5G月費計劃，最低消費388元，數據用量由100GB起跳，平均每GB費用為3.88元。另外亦可選用200GB數據用量的5G計劃，作價688元。

　　3香港推出出機上台方案，標準月費為638元，合約期為24個月，每月可以享用100GB的5G數據，並獲得6000元的手機現金券，可用於在旗下商店購買5G手機，若扣去手機現金券回贈，月費388元，等同基本月費，但多出一項5G內容增值服務。另一出機上台的方案是月費938元，可使用200GB的5G用量，並獲得7500元的手機現金券。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd