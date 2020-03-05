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港二月PMI報33.1 創紀錄新低

2020-03-05 列印
　　新冠肺炎疫情衝擊下，本港營商環境急劇惡化。IHS Markit昨公佈，香港2月採購經理指數﹙PMI﹚由1月的46.8跌至33.1，創1998年有紀錄以來新低，顯示私營經濟景氣度急挫。營商信心更降至8年來最低位，多數企業預計疫情餘波仍會持續數月，往後12個月將會減產。

　　疫情爆發重創2月定單需求，整體新增銷售額銳減，主要因來自內地的定單量直線下滑。業者透露，產量跌幅屬史無前例。銷情下滑令產能過剩，企業大幅裁員，職位裁減速度錄得18年以來最快。至於業務有實質增長的企業則指，市場對必需品、清潔和消毒用品的需求增加。

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