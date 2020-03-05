中環IFC外望——二月積金人均蝕5042元

新冠肺炎疫情進一步蔓延，市場避險意欲上升，強積金表現亦受影響。本港強積金繼年初錄得跌幅後仍未止跌，理柏數據顯示，二月港人強積金平均跌幅2.27%，若以截至去年底強積金總資產值9694.55億元、計劃成員總數436.5萬人計，人均帳面約蝕5042元。



根據理柏數據統計，上月強積金表現普遍錄得負增長，股票基金尤甚，其中僅有中國及香港股票基金錄得正回報，單月分別升1.32%及0.16%。當中以滙豐「中國股票基金」及恒生「中國股票基金」表現最好，單月回報率均上升2.33%。



其餘市場股票基金則全數見紅，當中以日本、歐洲及美國股票基金表現最為遜色，單月跌幅分別達9.18%、8.26%及8.25%。當中，宏利「日本股票基金」更下跌10.08%，滙豐及恒生「美國股票基金」均跌9.9%，中銀「日本股票基金」亦跌9.78%。



另外，南韓股票基金亦錄得跌幅5.03%；大中華股票基金錄得升幅0.91%；亞太區（除日本）股票基金則錄得跌幅3.94%。



萊坊：港豪宅全球第二貴



萊坊的2020年《財富報告》調查全球100個主要豪宅城市樓價等，香港豪宅價格維持全球第二貴。報告顯示，摩納哥豪宅價格連續13年為全球最高，100萬美元在摩納哥，僅能購買16.4平方米的豪宅；香港及倫敦佔第二和第三位，100萬美元分別可購買21.3和30.4平方米的豪宅。



萊坊的國際豪宅指數涵蓋的全球100個主要豪宅市場，2019年平均錄得近2%升幅，較2018年的1.3%為高。在23個亞太區市場中，20個市場錄得樓價上升；其中香港豪宅樓價升2.9%。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，受社會事件和新冠肺炎疫情影響，香港經濟正面臨重大考驗，將會影響財富累積及購買力。



萊坊預計，在未來數月住宅成交量和樓價都會下跌，今年全年豪宅樓價將跌約10%，超級豪宅市場則相對穩定，跌幅較少。



高瞻