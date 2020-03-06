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加州步緊急狀態 大市欲振乏力 三大指數急回 杜指再瀉1012點

2020-03-06 列印
■杜指周四早市曾顯著下挫逾841點，報26249點。
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        新冠肺炎繼續在全球爆發，多國央行加入減息行列，徒使投資者更憂慮經濟前景，美股三大指數連日大幅波動，在前晚急升過千一點後，昨晚早段再大幅回落。杜指早市顯著下挫逾841點，報26249點；納指跌235點報8782點；標普指數跌91點報3038點。

        分析師表示，美國有更多確診個案，紐約州加大檢測力度，州內感染人數隔夜倍升，增至二十二宗，亦宣佈進入緊急狀態。美股周三的強勁反彈力度無以為繼，前日的升幅曾削去大半。美股中段跌幅擴大，曾跌1033點，幾乎將上一日的升幅全部報銷。

滙控ADR跌見50.66元

  金融股沽壓沉重，下跌超過5%。旅遊相關股份，包括郵輪公司亦都急挫。美股今個星期表現有如過山車，大起大落，過去三個交易日，杜指有兩日急升超過1100點。但在疫情陰霾下，避險情緒上升，資金再次流向金巿及債巿，美國十年期國債孳息率，幾乎首次跌穿0.9厘。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26078點，跌1012點；納斯達克指數報8738點，跌278點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見50.66港元，較香港收市價跌1.14港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見400.47港元，較香港收市價跌5.73港元；港股ADR折合恒指報26407點，跌359點。

  倫敦滙豐總部有員工確診，部份員工要撤離，英股中段下跌148點報6667點，跌幅逾2%，法、德股市均曾跌逾2%。對於多國央行相繼減息救市，歐洲央行前行長特里謝表示，全球沒必要協同減息，那只會引發恐慌。

上周勞工數字符預期

  數據方面，美國勞工部公佈，上周首次申領失業救濟人數減少3000人至21.6萬人，跟市場預期相符，持續申領人數則增加7000人至約172.9萬人。

  至於港股，內地要求復工復產結合擴內需，刺激內需股急漲，連帶恒指成份股近全線造好。

  恒指高開126點後續漲，最多曾升583點見26805，收報26767點，升545點；成交1326億元。內需消費股表現搶鏡，青啤（168）抽升6%；潤啤（291）炒高5.59%；蒙牛（2319）揚3.5%。

  藍籌股方面，友邦（1299）升3.46%；建行（939）漲1.87%；匯控（005）終於反彈，升0.88%；騰訊（700）走高3.1%；以上四股已貢獻恒指243點升幅。
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