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儲局憂疫情中斷供應鏈

2020-03-06 列印
　　新冠肺炎疫情全球肆虐，美國聯儲局公布「褐皮書」，稱過去數周經濟以緩和至溫和的速度增長；又指疫情對旅遊業等產生負面影響，且有生產商擔憂供應鏈被中斷。褐皮書將疫情與美國大選列為潛在風險。

　　褐皮書披露，消費者支出整體有所回溫，但各地增幅不均；汽車銷售情況亦參差。旅遊業增長處「持平至緩和」，有迹象表明新冠肺炎疫情正對美國的出行及旅遊業產生影響。製造業方面，全國大部份地區製造活動正在擴張，但部份供應鏈因疫情而延遲，且有地區表示生產商擔憂供應鏈會在未來數周進一步被中斷。

　　報告又指，大多數地區貸款增速持平至緩和，惟聖路易斯、紐約和堪薩斯城有所下滑；住宅房屋銷售整體緩和增長。
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