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反修例沙中線夾擊　港鐵盈利大跌25.5%

2020-03-06 列印
■港鐵去年基本盈利跌6%，至逾105億元
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　　本港九個月前爆發反修例風波，嚴重打擊港鐵（66）客運業務，去年下半年香港客運業務罕有錄得逾15億元虧損，連同沙中線等巨額撥備，令全年基本盈利跌6%，至逾105億元。港鐵行政總裁金澤培表示，整個社會運動造成23億元財務影響，疫情打擊下首兩個月亦造成13億元損失，但港鐵財務穩健，全年仍可向股東增加派息。



　　金澤培指社會事件造成設施維修等費用達六億元，連同期間主要關站，向商戶減租等支出，共造成23億元財務影響。以核心利潤計，去年香港客運業務倒蝕近六億元，由於上半年利潤有9.5億元，換言之下半年勁蝕15.4億元。

租金減免共渡時艱

　　金澤培進一步指，受到疫情打擊，今年首兩個月乘客量已急跌三成四，亦對財務影響13億元。他指出，港鐵已採取一系列措施應對，包括略為減少非繁忙班次，亦在二、三月為商戶提供一半租金減免等，旨在同渡時艱。

　　港鐵財務狀況引起關注，日前政府表明不會支付沙中線近14億元的額外管理費，金澤培稱，會跟政府商討，盼取得解決方案，財務總監許亮華補充，該筆金額未反映在去年業績內。對於今年信貸評級遭穆迪下調，許表示，目前債務比率非常健康，不會影響日後工程的融資成本。

　　港鐵去年總收入545億元，微增1%，當中香港客運業務亦增2%，主要是高鐵香港段開通後幫補。但客量均有所下跌，去年周日平均乘客量跌4.5%，至561萬人次，市佔率亦微跌至四成七。

　　除了社會運動，去年港鐵亦就沙中線及英國西南部鐵路作出24億元撥備，拖累經常性盈利按年大跌四成半，至按近50億元，連同物業發展的基本盈利亦跌6%，至逾105億元。

  若撇除這些影響，經常性及基本盈利可增加8%及三成六。

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