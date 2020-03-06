金澤培指社會事件造成設施維修等費用達六億元，連同期間主要關站，向商戶減租等支出，共造成23億元財務影響。以核心利潤計，去年香港客運業務倒蝕近六億元，由於上半年利潤有9.5億元，換言之下半年勁蝕15.4億元。
租金減免共渡時艱
金澤培進一步指，受到疫情打擊，今年首兩個月乘客量已急跌三成四，亦對財務影響13億元。他指出，港鐵已採取一系列措施應對，包括略為減少非繁忙班次，亦在二、三月為商戶提供一半租金減免等，旨在同渡時艱。
港鐵財務狀況引起關注，日前政府表明不會支付沙中線近14億元的額外管理費，金澤培稱，會跟政府商討，盼取得解決方案，財務總監許亮華補充，該筆金額未反映在去年業績內。對於今年信貸評級遭穆迪下調，許表示，目前債務比率非常健康，不會影響日後工程的融資成本。
港鐵去年總收入545億元，微增1%，當中香港客運業務亦增2%，主要是高鐵香港段開通後幫補。但客量均有所下跌，去年周日平均乘客量跌4.5%，至561萬人次，市佔率亦微跌至四成七。
除了社會運動，去年港鐵亦就沙中線及英國西南部鐵路作出24億元撥備，拖累經常性盈利按年大跌四成半，至按近50億元，連同物業發展的基本盈利亦跌6%，至逾105億元。
若撇除這些影響，經常性及基本盈利可增加8%及三成六。