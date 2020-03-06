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瑞銀料內地首季GDP增3.8%

2020-03-06 列印
　　疫情之下，瑞銀證券工業及基礎設施研究主管徐賓預計，今年第一季度內地GDP增速放緩到3.8%增長，第二季度恢復至5%的增長。投資上，上半年看好基建、電力設備等防守板塊，下半年中國將迎來經濟復興。

　　徐賓預計下半年疫情受控後，為推動經濟回暖，政府將推出一輪大規模基建投資，去年基建投資增速在3%，他稱2020年基建投資增速為8至10%，傳統項目交通基礎設施因其基數大、項目多等特點仍是最主要的增長驅動力。年底國家會討論十四五規劃，他預計基建中的機場、環保、自動化等板塊是最大受益者。

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