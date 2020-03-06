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IPO公司須披露疫情影響

2020-03-06 列印
　　新冠肺炎疫情影響企業復工復產，外媒引述三位知情人士稱，港交所（388）要求申請上市的公司，披露肺炎疫情對其業務的影響，及緩解影響的具體計畫。港交所回應，廣泛影響申請人的事宜，聯交所可要求進行具體披露。

　　外電指，港交所對赴港申請上市的公司提出五個具體問題，包括疫情是否中斷供應鏈；對疫情的應急處理方案；及在最壞的情況下，若公司暫停業務，剩餘現金的消耗速度。同時亦要提供針對疫情採取的防範措施，及疫情對客戶和供應商或造成的潛在影響。

        港交所回應指出，對於廣泛影響事宜，如新冠肺炎，若與申請人相關及具有重要影響，聯交所可要求申請人進行具體披露。

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