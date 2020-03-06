九置基礎盈利98億減3% 明年商場租金料續受壓

九龍倉置業（1997）受到去年社會事件影響租金收入，令全年純利僅39.28億元，倒退78.2%，當中包括資物業之公允價值減少57.88億元，扣除物業重估的基礎淨盈利減少3%，至97.9億元。每股盈利1.29元；第二次中期股息派0.93元。



九龍倉置業截至去年12月底止全年業績，收入160.43億元，按年下跌2.7%。期內基礎淨盈利僅減少3%，至97.9億元，主要為上半年良好盈利業績及銷售表現支持，但第三季及第四季營業額分成租金分別大跌49%及78%。



海港城出租率仍達九成



受新冠肺炎疫情影響，集團主席吳天海預計，明年商場續租租金會受壓，尤其最近受到疫情影響，零售市道轉差，相信未來租金會有若干的調整，但必定跟大市浮動相若。



早前有指旗下商場海港城於3月份會繼續減租，吳天海指出，租金調整的安排均與租客之間簽有保密協議，故不便透露。他續指，旗下商埸有吉鋪或圍上圍板並不代表空置率高，由於部分可能正於裝修或處於新舊租戶交接期中，海港城出租率仍有90%以上，並強調有關百分比是以面積計，而非商鋪數目計。他又提到，每年均會有租約到期，奢侈品牌方面亦不例外。



他表示，由於疫情在農曆新年後擴散，1月初的首三個星期未受到影響，而海港城的旗下三間酒店與大部分同業的五星級酒店一樣，近期入住率均不到10%，日租方面亦大幅下跌，預計總收入跟對上年比較只有不足5%。



期內，海港城去年總收入及營業盈利均下跌2%，分別為115.77億元及94.47億元；商戶零售額下滑23%；時代廣場所在地是其中受最大影響的地區之一，人流和銷售表現受嚴重影響，整體收入下降3%，至27.61億元，租戶的全年銷售額下跌19%。海港城寫字樓方面，收入上升4%，至27.5億元，出租率約93%；由於鄰近西九龍高鐵站，未來數年需求可望保持穩定。











